Incontro "Sviluppo emotivo e cognitivo attraverso il movimento"

Martedì 26 aprile alle ore 18 incontro online:

"Movi-Mente, sviluppo emotivo e cognitivo attraverso il movimento"

L'evento si concentrerà sull’attività motoria di bambini e ragazzi nella fascia d’età dagli 8 ai 14 anni con un approfondimento sull’attività sportiva strutturata, sui suoi benefici e sulle sfide educative per genitori, insegnanti e allenatori.

L'appuntamento fa parte della fase del progetto denominata ‘Tempo della comunità’.

Ospite Davide Este, psicologo sportivo presso il settore giovanile della società Brescia Calcio, consulente psicologo per il settore giovanile di Sansebasket ASD.

Il progetto ‘Il Tempo ritrovato’, promosso dal Comune di Cremona e dagli Istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto comprensivo Cinque), dedica il prossimo appuntamento a nuove e vecchie tendenze di lettura delle giovani generazioni. Lo fa con un incontro organizzato in collaborazione con la Piccola Biblioteca del Comune di Cremona, specializzata in letteratura per l’infanzia.

Un’occasione per presentare a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e in generale a tutti gli appassionati di libri i risultati della ricerca condotta dall’Associazione italiana editori dal titolo “Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell’anno del covid-19”, un’analisi sui comportamenti dei piccoli lettori e sui cambiamenti portati dalla pandemia, che evidenzia le potenzialità del digitale e la sopravvivenza del cartaceo.

