Presentazione di due "diari di prigionia"

Mercoledì 27 aprile 2022

Ore 21.00

Sala Pietro da Cemmo

Museo Civico di Crema e del Cremasco

77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 2022

Presentazione

I diari di prigionia

di Alberto Sambusiti e Giovan Battista Nigroni.

I diari, editi a cura del Centro di ricerca Alfredo Galmozzi, raccontano le esperienze di prigionieri e internati di guerra.

Sambusiti, fatto prigioniero dagli Alleati in nord Africa, è morto nel campo di Hereford in Texas, Nigroni è stato un internato militare in Germania.