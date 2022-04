Concerto di musica barocca: Salmi Boscarecci di Ignazio Donati

Sabato 23 aprile, ore 21

Duomo di S. Stefano



Salmi Boscarecci di Ignazio Donati,

“Maestro di Cappella della Terra di Casalmaggiore” (1623)

Vespro della Beata Vergine

Musiche di Ignazio Donati, Francesco Cavalli, Giovanni Battista Buonamente, Ludovico Grossi da Viadana e Francesco Vignali

Ensemble Biscantores, Ensemble UtFaSol

Direttore Luca Colombo

INGRESSO GRATUITO

Nel 1623 Ignazio Donati, maestro di Cappella “della Terra di Casalmaggiore”, in procinto di abbandonare l’incarico ottenuto due anni prima “con pubblico stipendio”, dà alle stampe, presso la bottega veneziana di Alessandro Vincenti, i Salmi Boscarecci Concertati A Sei Voci, con aggiunta, se piace, di altre sei voci, che servono per concerto, e per Ripieno doppio, per cantare a più Chori,… e con il Basso principale per sonar nell’Organo. Opera “grossa e numerosa da potersi cantare con poche, e con molte parti in diversi modi”, dedicata “alli Molto Illustri Signori del Consiglio” di Casalmaggiore, la raccolta è corredata da preziosi “Avvertimenti” che ne disciplinano le molteplici e flessibili possibilità di concertazione.

La serata inaugurale del Festival propone la ricostruzione di un Vespro mariano, riconfigurando il vasto spazio architettonico ottocentesco del Duomo per accogliere, a quattro secoli di distanza, le raffinate suggestioni concertanti di Ignazio Donati, accompagnate da brani vocali e strumentali d’area cremonese e mantovana. Con una sorprendente e fantasiosa “Battaglia spirituale” di Francesco Vignali “da Rivaruolo”, che nel 1646, sulle orme del Donati e dopo averne assunto le medesime funzioni, dedicherà alla Comunità di Casalmaggiore la singolare raccolta dei Sacri rimbombi di pace e di guerra.

Programma

Deus in adiutorium meum

IGNAZIO DONATI (1569 ca.-1638)

Domine ad adjuvandum me (Salmi Boscarecci concertati a sei voci, con aggiunta, se piace, di altre sei voci, che servono per concerto, & per Ripieno doppio, per cantare a più Chori… Venezia, Alessandro Vincenti, 1623)

IGNAZIO DONATI

Dixit Dominus (Salmi Boscarecci concertati… Venezia, 1623)

GIOVANNI BATTISTA BUONAMENTE (1600 ca.-1642)

Sonata prima a 2 (Sonate, et Canzoni a due, tre, quattro, cinque, et a sei voci… libro sesto…, Venezia, Alessandro Vincenti, 1636)

IGNAZIO DONATI

Laudate pueri (Salmi Boscarecci concertati… Venezia, 1623)

IGNAZIO DONATI

Lætatus sum (Salmi Boscarecci concertati… Venezia, 1623)

LODOVICO GROSSI DA VIADANA (1560 ca.-1627)

Sinfonia La Bergamasca (Sinfonie Musicali, Opera 18… Venezia, Giacomo Vincenti, 1610)

IGNAZIO DONATI

Nisi Dominus (Salmi Boscarecci concertati… Venezia, 1623)

IGNAZIO DONATI

Lauda Jerusalem (Salmi Boscarecci concertati… Venezia, 1623)

GIOVANNI BATTISTA BUONAMENTE

Canzona a 4 (Sonate et Canzoni… Venezia, 1636)

FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)

Ave maris stella (Musiche Sacre concernenti Messa, e Salmi Concertati con Istromenti, Imni Antifone & Sonate… Giacomo Vincenti, 1656)

IGNAZIO DONATI

Magnificat I toni (Salmi Boscarecci concertati… Venezia, 1623)

FRANCESCO VIGNALI (1609-1659)

Battaglia spirituale a 8 (Sacri Concentus A 2. 3. 4. et uno ab 8 Vocibus Ad Ecclesie militantis Statum Stylo selectiore applicati, Überlingen, Pelagius Breni, 1671; prima edizione: Sacri Rimbombi di pace e di guerra a due, tre e quattro voci ed uno a otto col basso per Organo, Venezia, Eredi di Angelo Gardano, 1646)