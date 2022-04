Il 29, 30 aprile e 1° maggio torna a Cremona il

Vecchio Ospedale Festival – 2° Edizione

organizzato dall’Associazione Latinoamericana di Cremona



Per tutto il weekend, i luoghi che anticamente ospitavano il complesso del vecchio ospedale si apriranno nuovamente alla comunità, offrendo numerose manifestazioni culturali: esposizioni di arte e fotografia, conferenze, visite guidate, workshop, concerti e spettacoli.

Da sempre considerato uno dei luoghi più affascinanti e allo stesso tempo misteriosi della nostra città, il complesso del vecchio ospedale – seppur apparentemente abbandonato – vive grazie al lavoro silenzioso e costante di numerose realtà associative che ogni giorno abitano questi spazi.

Le aree interessate sono quelle di via Gioconda, Piazza Giovanni XXIII ma anche il Parco del Vecchio Passeggio.

Il Festival è strutturato in giornate tematiche, ognuna delle quali è rivolta a specifici segmenti di pubblico.

Ecco il programma:

VENERDÌ 29 APRILE

● Ore 19.00 – Conferenza inaugurale del Vecchio Ospedale Festival a cura della dott.ssa Angela Bellardi – Presidente della Società Storica Cremonese

Luogo: sede Alac via Gioconda, 3

● Ore 20.00 – Inaugurazione dell’installazione multimediale “D’istruzione” a cura di Soms 1908

Luogo: Teatro dei Migranti (sede Alac via Gioconda, 3)

SABATO 30 APRILE

● Ore 11.00 – Vernissage della Mostra Poetica del Segno Incisione Contemporanea dal Sudamerica e dall’Europa

a cura di Vladimiro Elvieri e Luis Felipe Garay

Luogo: sede Alac via Gioconda, 3

● Ore 14.00 – Giornata aperta di Street Art a cura del Collettivo Artistico “La Magnolia” dell’Associazione Latinoamericana di Cremona. Partecipazione aperta ai giovani artisti di Cremona e non. Stand e banchetti delle associazioni aderenti.

Luogo: Piazza Giovanni XXIII

● Ore 19.00 Cena e Live Music con IUMAN

Luogo: Sede Alac Via Gioconda 3

DOMENICA 1° MAGGIO Giornata internazionale dei lavoratori

● Ore 10.00 – L’officina dei sensi. Laboratorio per bambini organizzato e gestito da LAE per scoprire le erbe aromatiche ed utilizzarle, insieme alle spezie, per dipingere.

Luogo: sede di LAE, Parco del Vecchio Passeggio

● Ore 11.00 – Caccia al tesoro secondo il modello “orienteering”. Evento organizzato da LAE in collaborazione con CENTRO TICONZERO APS rivolto ai bambini (e le loro famiglie) fino alla quinta elementare compresa.

Luogo: Parco del Vecchio Passeggio

● Ore 11.30 – Visita guidata “Alla scoperta dei segreti del Vecchio Ospedale” a cura di Target Turismo Cremona

Partenza dalla sede di Alac via Gioconda, 3

● Ore 12.00 – Intervento musicale a cura di PianHola!

Luogo: Parco del Vecchio Passeggio

● Ore 12.30 – Pic-nic al parco

Luogo: Parco del Vecchio Passeggio

● Ore 15.30 – Il gioco ritrovato e concerto interattivo a cura di PianHola!. Iniziativa artistica-culturale per bambini organizzata da Alac

● Ore 16.00 – Visita guidata “Alla scoperta dei segreti del Vecchio Ospedale” a cura di Target Turismo Cremona

Partenza dalla sede di Alac via Gioconda, 3

● Ore 19.00 – Concerto “Caravelle della musica”. Musica del Siglo de Oro spagnolo a cura dell’Ensemble Voz Latina

Luogo: Casa Elisa Maria (Camerata di Cremona) via Aselli, 63

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti. Per la prenotazione delle visite guidate inviare una mail a info@alac-cremona.org

Aderiscono alla Rete: LAE Società Cooperativa Sociale Onlus, Centro Ticonzero Aps, Società Storica Cremonese, Target Turismo Cremona, Soms 1908

Con la partecipazione di: Comitato Cremona Pride, Collettivo Studentesco Cremonese Il Megafono, Gruppo Articolo 32

Con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona