Segni: selezione di opere degli studenti dell’ Accademia di Belle Arti Laba

«Segni» è il titolo della mostra con una selezione di opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Laba di Brescia.

La mostra è curata dal docente Luciano Pea e si articola attorno a una serie di opere ed elaborati prodotti proprio all’interno dell’Accademia di Belle Arti Laba nelle cattedre di pittura, architettura d’interni e design della decorazione, illustrazione e incisione.

Si spazia tra disegni, incisioni, monotipi, libri d’artista, oggetti e sculture, realizzati durante gli ultimi anni accademici, in particolare si possono così ammirare i lavori di Nikolina Adamovic, Luna Belotti, Elisa Bertocchi, Alessia Busnardo, Laura Cantarelli, Emma Forcella, Laura Monai, Agnese Oprandi, Mara Pascarella, Luca Passeri, Gabriele Poli, Eliana Renzi, Ilaria Roselli, Giulia Russo, Maria Fatima Taglialatela, Marta Tessaroli e Sara Vermi.

Organizzata con la Pro Loco, la mostra è visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; da martedì e venerdì dalle 10 alle 12.30, oppure su appuntamento.

La Mostra rimarrà allestita fino all' 8 maggio

Per ulteriori informazioni basta chiamare lo 0374 83171 o in alternativa scrivere via mail a info@museostampasoncino.it.•