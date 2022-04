Martedì 10 maggio per Il Filo benefico, il Filo "Ricordando Walter Benzoni" anima della Società Filodrammatica Cremonese, se ne è andato in silenzio alla ragguardevole età di novant’anni; era nato il 2 marzo 1929.

Il teatro era la sua vita, è stata la sua vita, agente di commercio per caso, attore per vocazione. «Iniziò a 13 anni nel teatrino di San Michele - racconta fra le lacrime l'inseparabile Ornella Righelli -, poi tanti incontri, la lezione di Adriano Vercelli all’inizio degli anni Cinquanta e una passione bruciante per il palcoscenico che abbiamo condiviso per una vita».

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di Medea.