Arrigo Barbaglio presenta "Il silenzio mi salverà"

Venerdì sera, 29 aprile ore 20.45, presso la Biblioteca Comunale di Izano, Arrigo Barbaglio ( scrittore, fotografo, opinionista, videomaker) sarà ospite del terzo appuntamento di "Incontri con gli Autori", rassegna letterario promossa dalla Pro Loco di Izano.

Barbaglio ci presenterà il suo romanzo "Il silenzio mi salverà", un thriller accompagnato da descrizioni fotografiche dell'ambiente delle indagini e non solo.

L'attrice Alessia Parolari leggerà alcune pagine del romanzo. La poetessa cremasca Renata Boselli interverrà in video collegamento interloquendo con Barbaglio ed i presenti in sala per raccontare i "retroscena" del romanzo con aneddoti sui personaggi e sulle location.

Una serata piena di aspettative!