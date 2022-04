Sabato 30 aprile alle ore 21

nella Chiesa Parrocchiale di Casteldidone

si terrà il concerto per mandolino, arciliuto e chitarra

"L'accordo"

organizzato da La Bussola Odv con il patrocinio del Comune di Casteldidone

L’evento, originale nel contenuto, significativo nel titolo e sorprendente nella forma, vedrà la partecipazione di due artisti professionisti: Camilla Finardi, cremonese d’origine, al mandolino e Quito Gato, argentino di nascita, all’arciliuto e alla chitarra.

Un concerto con le radici ben salde nel nostro Territorio e le ali spiegate verso terre più lontane, in un armonico intreccio di melodie e tonalità, in un “Accordo”, appunto, tra suoni della tradizione, strumenti antichi e rivisitazioni più contemporanee. Un'eccezione tappa cremonese nelle intense tournée internazionali dei due musicisti.

PROGRAMMA

Prima parte

Giovanni Battista Sammartini (1700 - 1775)

Sonata per Armandolino

Allegro, Andantino (sentito con grazia), Tempo di Minuetto (grazioso)

Nicola Matteis (1640? - 1713?)

Airs for the violin: L'Amore

Allegro, Un poco di maniera Italiana, Aria Ridicola Presto, Aria, Giga

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Trio Sonata RV 82 in Do Maggiore (F. XVI n.3 )

Allegro non molto (quasi Andante), Largo, Allegro

Seconda parte

Emanuele Barbella (1718 - 1777)

Sonata I

Allegretto, Andantino e Gustoso, Allegro

Enrique Granados (1867 – 1916)

Os Amores Libres

arrangiamento di Quito Gato

Edward Elgar (1857 – 1934)

Salut d’amour op.12

Egberto Gismonti (1947)

Sete Aneis

Andre Mehmari (1977)

Nasce um Anjo

arrangiamento di Quito Gato

Aníbal Troilo (1914 – 1975)

La Trampera

arrangiamento di Quito Gato