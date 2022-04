'Nella gabbia dorata' presentazione del libro di Vincenzo Montuori

Venerdì 29, alle 17,30,

nella sede dell'Adafa verrà presentato il libro

Nella gabbia dorata – Rime (1986-2016)

Un’autoantologia personale

Le "Rime" di "Nella gabbia dorata" non sono solo la decima pubblicazione poetica di Vincenzo Montuori ma rappresentano una sorta di punto fermo della sua attività lungo gli anni perché costituiscono una selezione dei suoi testi in forme strofiche chiuse (sonetti, quartine, mottetti, canzonette, haiku, etc) e in rima.

Montuori ha scritto e scrive anche in versi liberi ma il progetto delle "Rime" deriva da una convinzione che in lui è maturata da molto tempo, e cioè che la struttura breve e l’esistenza di alcune regole formali costringano proficuamente il poeta a condensare la massima efficacia espressiva del messaggio nel contesto più essenziale possibile in vista di un ideale di brevitas.

Le poesie che coprono l’arco di ca. trent’anni afferiscono due grandi nuclei tematici: L’amore nelle sue varie accezioni, positive ma anche negative e il senso del passare del tempo a cui si collega la funzione della memoria e la consapevolezza della necessità del viaggio e del cammino come elementi imprescindibili della figura del poeta fino alla dimensione dell’infinito.

Il libro ospita nella sua parte centrale alcune composizioni in versi liberi che hanno la funzione di riflettere sulla natura e sulle funzioni della poesia, nella coscienza che comunque più si va avanti nella pratica della scrittura poetica e più si deve riconoscere la limitatezza di ogni definizione della poesia.

Introduzione di Renata Patria, letture a cura di Emi Mori