Mechanical Animals - Il design sperimenta il virtuale

Mechanical Animals

Collection by SodlabStudio

galleria PQV Fine Art, Cremona

Vernissage venerdì 6 maggio, ore 19

La mostra è basata sulla collezione di crypto design di SodlabStudio.

Nato principalmente a difesa dell'arte, il fenomeno degli NFT (Non-fungible token) si sta aprendo anche al design.

Letteralmente "certificati di proprietà" gli NFT sono applicati tipicamente all'arte digitale che, per natura, corre il rischio di essere riprodotta e distribuita in modo non autorizzato sul web.

SodlabStudio approda nel mondo degli Nft attraverso il suo digital art designer Luca Baldocchi, interior designer freelance focalizzato e specializzato su concept e progetti 3D.

Il suo percorso professionale fa leva su un ampio portafoglio di collaborazioni significative con brand di moda e studi di architettura.

L’opera artistica raccoglie e intreccia diversi concept sviluppati nel corso dei progetti realizzati.

Il processo creativo, spontaneo e libero, mescola componenti e setup indipendenti, sconnessi che trovano armonia e concretezza nell’opera artistica, esprimendo a pieno un’emozione.

Tutte le opere realizzate da Luca Baldocchi riflettono una ricerca introspettiva del “Io interiore” raffigurato da un insieme coordinato e armonico di situazioni involontarie.

La mostra sarà visitabile a Palazzo Fodri, in Corso Matteotti 17 a Cremona, dal 7 al 15 maggio, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.