Convegno "1441: il matrimonio del secolo"

Sabato 7 maggio alle ore 16

in Sala Puerari, Cremona

1441: il matrimonio del secolo

Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza



Il Convegno aperto al pubblico, curato dal prof. Riccardo Groppali e organizzato da InnerWheel Club di Cremona con la Presidente Nadia Bosio Canevisio, propone l’esame d’un periodo importante della storia della città di Cremona, culminato con il matrimonio celebrato in città tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza.

Gli argomenti considerati maggiormente interessanti verranno approfonditi da qualificati relatori.

In particolare i vari aspetti della cerimonia verranno esaminati dal giornalista Fulvio Stumpo, la storia della chiesa di San Sigismondo nella quale il rito è stato celebrato verrà proposta dalla storica Sonia Tassini, la complessa figura di Bianca Maria Visconti dalla storica Elisa Chittò, la leggendaria nascita del torrone dallo specialista Carlo Vittori, e le rivoluzioni ambientali e tecniche legate alla caccia dal naturalista Riccardo Groppali, che tratterà anche la storia del mandorlo e dei suoi frutti nel Medioevo e Rinascimento.

Il Convegno sarà quindi, come quelli che l’hanno preceduto, l’occasione per il pubblico d’approfondire aspetti poco noti della storia di Cremona e d’un evento che ha avuto rilevanza nel Rinascimento in Lombardia.

Gli atti saranno distribuiti gratuitamente al pubblico presente in Sala Puerari.