Lezione di Yoga con Monica Carolina Bonetti

Dalla Rubrica "Un pensiero delle Donne di Crema”

Monica Carolina Bonetti: "Ad un certo punto della mia vita ho sentito l’esigenza di essere veramente me stessa. Mi sentivo oppressa dal lavoro, fagocitata da un ambiente troppo veloce e ormai distante da me e dai miei valori. Era come essere su una giostra in continua accelerazione: avevo sempre meno tempo da dedicare alle mie passioni e alle persone che amo, così mi sono chiesta se volevo continuare a vivere per lavorare o lavorare per vivere e ho tirato il freno a mano. Ho rinunciato ad un lavoro sicuro per guardarmi dentro e a seguire le cose che mi fanno stare bene."

Domenica 8 maggio: alle 10:00, Yoga nel giardino dei chiostri con Carolina Monica Bonetti

E' gradita la prenotazione.