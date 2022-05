Japan Show: I° Salone dedicato alla Cultura Giapponese

JapanShow

il I° Salone italiano dedicato alla Cultura Giapponese

è a Cremona

sabato 21 e domenica 22 maggio

dalle 10:00 alle 19:00

In contemporanea con ITALIAN KOI EXPO

Il Campionato Internazionale di Carpe Giapponesi

Dopo anni di duro lavoro, il KOI Show torna finalmente anche in Italia.

Partecipa all’unico grande evento internazionale dedicato alle carpe KOI in Italia realizzato da CremonaFiere in collaborazione con Italian KOI Association e Petsfestival.



Ecco cosa puoi trovare al Japan Show

Workshop e laboratori per grandi e piccini

Presentazioni, eventi e seminari per scoprire la cultura giapponese

Tanti prodotti tipici da acquistare

Specialità gastronomiche

Sport & Fitness Giapponesi

Cosmesi e cura della persona

Design, arte e scrittura

Viaggi e studio della lingua

Letteratura ed editoria

Carpe KOI, laghetti ornamentali e specie da acqua fredda

Bonsai e suiseki



Acquista il tuo biglietto online!