Presentazione del progetto 'Casalmaggiore: la città dei proverbi'

Giovedì 5 maggio alle 17,30 presso la sede dell’ADAFA sarà presentato il progetto 'Casalmaggiore: la città dei proverbi', un’interessante iniziativa nata da un’idea di Paolo Zani e Giuseppe Boles circa tre anni fa e che ora finalmente vede la luce.

Si tratta della raccolta di proverbi in dialetto casalasco che ha la peculiarità di essere murata, dal momento che il progetto prevede la fusione di targhe in bronzo, su ciascuna delle quali è presente un detto popolare in dialetto casalasco, posizionate sui muri dei luoghi più caratteristici della città.

La Commissione Corpus Dialettale presieduta da Alberto Bernini avrà il piacere di avere Paolo Zani come relatore il quale illustrerà l’evoluzione dell’idea dalle sue origini all’attuazione pratica, soffermandosi soprattutto sul significato dei proverbi e sulla rilevanza di quella che è stata da sempre definita saggezza popolare.

Un’interessante presentazione che prende spunto dalla sua nascita avvenuta grazie alla tipica listonata, espressione dei maggiorini, gli abitanti della città di Casalmaggiore da non confondere coi casalaschi ossia i residenti nelle frazioni, che si riferisce alla tradizionale passeggiata in Piazza Garibaldi sul Listòn durante la quale si è soliti discutere degli argomenti più vari e prendere le decisioni più importanti.

