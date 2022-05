Inaugurazione della mostra "LIBRARSI"

L’ artista Carlo Brenna parla al pubblico attraverso un linguaggio espresso in simboli e si esprime attraverso l’arte come a parole non potrebbe mai fare.

In queste opere ritroviamo una atmosfera onirica, misteriosa, metasifica e surreale, con chiari riferimenti al modo ellenico, culla della civiltà. Egli raffigura anche immense arcate , ingressi di cattedrali gotiche , visioni prospettiche di piazze che rimandano a Venezia, cieli e mari che si fondono in un universo paradisiaco.

Il leitmotiv ricorrente nelle opere del maestro è l’esaltazione della donna nella sua totalità di anima e corpo.

La figura della donna, quasi sempre senza volto, (in quanto metafora della donna stessa) è sempre rappresentata in maniera solenne, maestosa, colonna portante della vita .

"LIBRARSI è il desiderio che avvolge l’osservatore e che abbraccia tutto il nostro essere nel voler superare la quotidianità e nel perlustrare i luoghi dell’assoluto osservando i particolari ed i simboli del suo linguaggio poetico, permettendo ai colori di adagiarsi, quasi come un balsamo sulle pieghe dell’anima".

La mostra si terrà presso le Sale espositive dell’Associazione Pro Loco Crema e proseguirà fino a domenica 15 maggio.

Orari:

Dal Lunedì al Venenerdì : 10.00–12.30; 15.00–18.00

Sabato e Domenica: 10.00–12.30; 15.00–18.30

Ingresso gratuito con mascherina chirurgica - Info: Tel. 0373.81020