Concerto di pianoforte "Con l'Africa nel cuore"

Il talentuoso pianista cremonese Lorenzo Marvin Piovani terrà un concerto presso il Teatro Filodrammatici a Cremona il 16 maggio alle ore 20.45.

In programma, accattivanti musiche di Rachmaninov, Beethoven e Liszt.

Come in altre occasioni che hanno visto come protagonista questo capace interprete, l’ingresso è gratuito, con offerta libera a favore di Barjo Imè Onlus, una associazione che da diversi anni sviluppa progetti di aiuto in Etiopia del Sud a favore della popolazione Hamer.