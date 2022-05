Sbulli Musical: la diversità come antidoto al bullismo

Sabato 21 maggio alle ore 21:00

presso il Teatro Ponchielli

andrà in scena il Musical

SBULLI, la diversità come antidoto al bullismo

SBULLI, la diversità come antidoto al bullismo, è un vero e proprio musical con orchestra, canto, danza e scenografie prodotto dall'Associazione MagicaMusica APS e interpretato da:

• Orchestra: MagicaMusica, 30 ragazzi disabili e 12 educatori

• Coro: 35 alunni I.C. Pescara 8

• Danza: classi 5^C - 5^I Liceo Coreutico “Tito Livio”, Milano

• TeatroDanza: MagicaMusica

• Video: interviste tra i ragazzi di Magica e Liceo

Lo spettacolo prende in considerazione undici temi correlati al BULLISMO; ad ogni tema è abbinato un brano musicale ad hoc eseguito dall’Orchestra, dai solisti e Coro, danzato dal Corpo di ballo.

Ogni brano/argomento è anticipato da una breve proiezione riguardante i commenti e le considerazioni dei ragazzi sul tema che segue.

Tutti i contenuti artistici ed espressivi sono stati prodotti e allestiti nei laboratori tematici programmati e realizzati dall’Associazione MagicaMusica, dall'I.C. Pescara 8, dal Liceo Coreutico Tito Livio.

Docenti, alunni, educatori e ragazzi disabili hanno lavorato in sinergia, in stretta collaborazione scambiandosi step by step idee e produzioni fino ad arrivare all’allestimento finale.

Ideazione e regia: Piero Lombardi

Arrangiamenti musicali: Michele Lombardi

Videoriprese: Essequadro, Crema

Service audio: Piccolo factotum, Sperolini

Ufficio comunicazione: Gloria Giavald

Biglietti:

platea, palchi € 20,00

galleria € 15,00

loggione € 10,00

persone disabili, bambini sotto dieci anni gratuito

Biglietteria del Teatro

tel. 0372.022001 – 0372.022002

www.teatroponchielli.it

Acquista il tuo biglietto online!