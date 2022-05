Celebrazioni a 50 anni dalla morte di S. R. Ranganathan

Nel 2022 cade il 50° anniversario dalla morte di Shiyali Ramamrita Ranganathan (9 agosto 1892, Shiyali, Madras, India— 27 settembre 1972, Bangalore, Mysore), un bibliotecario e studioso indiano, unanimemente considerato il padre della biblioteconomia indiana e conosciuto in tutto il mondo per le sue innovative cinque leggi della biblioteconomia e per le teorie profondamente innovative nell’ambito delle classificazioni bibliografiche.

Per celebrare il famoso bibliotecario il Dipartimento di Musicologia e beni culturali dell’Università di Pavia (Cremona) ha organizzato per il prossimo 23 maggio 2022 due distinte iniziative:

una conferenza internazionale in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna e dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina)

in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna e dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina) uno spettacolo teatrale che metta in scena i tratti salienti del pensiero biblioteconomico del grande bibliotecario a partire da brani tratti dai suoi stessi testi, in collaborazione con la compagnia teatrale SpazioMythos di Cremona.

La conferenza internazionale coinvolge esperti italiani e stranieri di singoli temi, che proporranno un approfondimento della lettura di specifici testi originali di Ranganathan con il duplice obiettivo di metterne in evidenza gli aspetti di attualità e di mettere a confronto il suo pensiero con quello di altri autori ‘classici’ che si sono cimentati con quel tema.

La conferenza internazionale si terrà in lingua italiana e inglese (i relatori che parleranno in lingua italiana utilizzeranno una presentazione in inglese e viceversa) e in modalità mista di presenza a Cremona (presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali in Corso Garibaldi, 178) e a distanza (sul canale Youtube).

Lo spettacolo teatrale – che si terrà presso il Teatro Monteverdi di Cremona grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Cremona – nasce da alcuni brani de Il servizio di Reference di Ranganathan, nei quali l’autore descrive, a scopo didattico e didascalico, episodi reali di dialoghi e interazioni tra i lettori e i bibliotecari in biblioteca, che sono stati posti in forma drammatizzata dal regista Enrico Tomasoni.

L'appuntamento è alle ore 21:00 in via dante 149.