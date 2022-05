Incontro con Alberto Pellai: "TV. È già troppo tardi?"

Giovedì 12 maggio alle ore 18 incontro online:

"TV. È già troppo tardi?"

Televisione ed educazione nell'opera di Mario Lodi (e al tempo di Netflix)

In occasione del centenario della nascita di Mario Lodi, illustre rappresentante del territorio cremonese, Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ripercorre gli scritti del maestro di Piadena sul ruolo della televisione nel campo dell’educazione familiare e civile, nel tentativo di offrire alcune indicazioni generali utili a orientare correttamente il consumo televisivo infantile al tempo delle tecnologie digitali.

Mario Lodi credette a lungo nel valore pedagogico della televisione, in quanto grande mediatrice di cultura, ma la deriva consumistica della TV negli anni ’80 lo deluse profondamente. Le riflessioni proposte da Lodi anni fa sono ancora valide oggi quando gli schermi di fronte ai quali i nostri bambini trascorrono sempre più ore si sono moltiplicati?

Il progetto ‘Il Tempo ritrovato’, promosso dal Comune di Cremona e dagli Istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto comprensivo Cinque), dedica il prossimo appuntamento a nuove e vecchie tendenze di lettura delle giovani generazioni. Lo fa con un incontro organizzato in collaborazione con la Piccola Biblioteca del Comune di Cremona, specializzata in letteratura per l’infanzia.

Un’occasione per presentare a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e in generale a tutti gli appassionati di libri i risultati della ricerca condotta dall’Associazione italiana editori dal titolo “Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell’anno del covid-19”, un’analisi sui comportamenti dei piccoli lettori e sui cambiamenti portati dalla pandemia, che evidenzia le potenzialità del digitale e la sopravvivenza del cartaceo.

