Presentazione del volume “Genealogie”

sabato 21 maggio ore 16.30 “Genealogie”, un manoscritto settecentesco della Biblioteca Comunale di Crema

Appuntamento proposta in collaborazione con la Società Storica Cremasca che presenterà il volume , contenente gli alberi genealogici di centodiciotto famiglie della città di Crema e del contado. Un’edizione facsimile curata dai due relatori dell’incontro, Nicolò Premi e Francesco Rossini, che ci riveleranno le singolari vicende del volume compilato attorno al 1745-50 dalla cancelleria comunale di Crema per scopi meramente pratico-amministrativi utili a semplificare l’accertamento dei diritti successori.

Proprio le finalità amministrative spiegano perché, rispetto ad altre raccolte genealogiche cremasche, i cognomi sono posti nel neutrale ordine alfabetico e non in base all’importanza o all’antichità della stirpe. La pubblicazione è stata l’occasione per riflettere sulle fonti genealogiche cremasche, da sempre utilizzate dagli studiosi, senza tuttavia che nessuno finora le abbia inquadrate criticamente.

I RELATORI DELL'INCONTRO saranno Nicolò Premi, docente di Introduzione alla filologia romanza presso l’Università degli Studi di Verona, cultore della materia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia e insegnante di Lettere negli istituti secondari di secondo grado, e Francesco Rossini, Dottore di Ricerca in italianistica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegnante di Letteratura Italiana e Latina nei licei.

Le conferenze sarà ospitata nella cornice della sala “Angelo Cremonesi” del centro culturale Sant’Agostino in piazzetta Winifred Terni de' Gregorj al numero 5.