Conferenza di Luca Lombroso "Comunicare i cambiamenti climatici"

Ultimo incontro del primo ciclo di conferenze organizzate da Gli ex dell’Aselli su "La comunicazione ieri oggi domani"

Venerdì 13 maggio alle ore 16,30

in Sala Puerari del Museo civico di Cremona

Comunicare i cambiamenti climatici

da Servern Suzuky a Greta Thunberg

con Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale

L’argomento, attuale ormai da molto tempo, è quello dell’emergenza clima e di come in merito a questo tema che coinvolge tutti, nessuno escluso, la comunicazione non sia né chiara né esaustiva.

Del problema cambiamenti climatici si parla da molto tempo, negli ultimi 30 anni si sono svolti 26 grandi vertici dell’ONU sui Cambiamenti climatici, è stato approvato prima Kyoto poi l’accordo di Parigi, ma le emissioni serra aumentano e la crisi climatica è ora una realtà sotto forma di eventi meteo estremi.

Occorre dunque interrogarsi sul “perché abbiamo fallito?” e “dove abbiamo sbagliato?”. Uno dei motivi risiede nella comunicazione dei cambiamenti climatici. A partire dagli stessi termini di “global warming” ed “effetto serra” per arrivare anche alla credibilità degli scienziati e alle opposte azioni di contro comunicazione da parte di scettici della causa antropica nonché delle resistenze delle lobbies dei combustibili fossili.

Esistono soluzioni, linee guida per una diversa comunicazione dei cambiamenti climatici che portino a ridurre il problema? È sufficiente limitare l’aumento delle temperature globali entro i famosi 1.5°C dell’accordo di Parigi?

L’ingresso è aperto a tutti che coloro che sono interessati alle tematiche proposte.

Non è necessario il green pass ma solo l’uso della mascherina.