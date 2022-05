Incontro con Sergio Giuntini, autore di "Biciclette Partigiane"

La bicicletta è sempre stata uno strumento di libertà ed emancipazione a vari livelli: sociale, politica, culturale, sportiva.

Ha contribuito senza ombra di dubbio alle grandi trasformazioni della mentalità e del costume.

In bicicletta sono salite le femministe nelle loro battaglie per l'indipendenza e l'autonomia dal predominio maschile. I lavoratori per cercare di liberarsi dalle catene del tempo e dello spazio.

Nello sport, la bicicletta ha scritto pagine leggendarie fatte di fatica, sudore e anch'esse, a ben vedere, di emancipazione sociale.

Implicitamente la bicicletta non poteva che battersi anche contro il nazifascismo, diventando un simbolo della lotta partigiana.

Sergio Giuntini, notissimo storico dello sport, ha scritto diciannove storie che raccontano il connubio fra biciclette e Resistenza. Dal leggendario capo dei Gap milanesi, alle storie delle staffette partigiane. Dalla figura di Gino Bartali e quelle di Alfredo Martini e Luciano Pezzi, che dopo la Liberazione, diventeranno Direttori Sportivi di grande livello, contribuendo a scrivere la storia del ciclismo nazionale. E tante altre vicende di corridori meno noti, sopravvissuti alle stragi o ai lager nazisti nella seconda guerra mondiale.

Di tutto questo si parlerà venerdì 13 maggio alle ore 17,30, presso il Salone della Società Filodrammatica Cremonese, alla presenza dell'autore, con una introduzione curata da Pierluigi Torresani, dell'Università Cattolica di Milano.