Parliamo di "Follia" romanzo psicologico di Patrick McGrath

Doppio appuntamento letterario e musicale, concepito attorno al tema della psicanalisi ad Alice nella città!

Dopo la serata live con Davide Zilli accompagnato da Alessandro Cassani, Alberto Ventrini e Gianni Satta, sabato 14 maggio alle ore 21.00 il tema verrà affrontato a livello più prettamente letterario.

Come ogni mese la "community" di lettori di Alice nella città ha selezionato un'opera su cui confrontarsi con il contributo di un'ospite speciale.

Nello specifico, il libro scelto è "Follia" un romanzo psicologico di Patrick McGrath ambientato nel 1959 in Inghilterra.

Il romanzo è la cronaca di una storia di ossessione sessuale narrata dal punto di vista di uno psichiatra. Scritto nel 1996, nel 2005 dal romanzo è stato tratto un film omonimo, con la regia di David Mackenzie. A facilitare la discussione sarà la psicologa e psicoterapeuta Valeria Pinoni.

Come sempre, l'ingresso alle serate di Alice è libero per gli associati ARCI con tessera in corso di validità.

Alice nella città è a Castelleone (CR), in via Cicogna 5

web

facebook

instagram