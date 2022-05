Festa "Ricomponiamo Corte... e non solo" 2022

Dopo 2 anni di stop causato dalla pandemia ritorna la festa "Ricomponiamo Corte... e non solo".

Ideata nel lontano 1988 per riportare al paese natio tutte quelle persone che per lavoro si dovettero spostare nelle grandi città, con gli anni è diventata un momento di festa per tutto il paese.

Da venerdì 20 maggio a domenica 22 3 diverse proposte per divertirsi al massimo e stare insieme con allegria!

Per riportare alla mente i vecchi ricordi, com'era da tradizione nelle feste di paese la domenica pomeriggio, grande ritorno con la "salita al palo della cuccagna".

Per tutta la durata della festa funzionerà un accurato servizio cucina e bar.

È vivamente consigliata la prenotazione whatsapp al numero 3771360424.