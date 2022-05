"Una Classica Teoria" 7 artisti in esposizione

Una classica teoria

a cura di Chiara Bolzoni e Francesco Mutti





DAV Soresina Dipartimento Arti Visive



14 maggio - 12 giugno 2022

Una classica teoria nasce dalla più ampia idea di bellezza in senso generale, su quali siano i suoi presupposti e quali i suoi effetti sul caleidoscopico universo dell'arte contemporanea.

Tutto ruota attorno alla fondamentale questione di un fruitore lontano dell'arte che lo rappresenta, mentre sempre più spesso l'attenzione si sposta allo sviluppo di un'opera d'arte che presenti al suo interno brani di arte classica o riferita a un passato che viene considerato nobile.

I motivi sono chiariti dai sette artisti chiamati a raccontare il fenomeno dell'utilizzo della classicità come strumento narrativo: Concetta Capotorti (Roma, 1950), Giada Fedeli (Volterra - PI, 1984), Margherita Lipinska (Gdynia - Polonia, 1964), Federico Benedetti (Pietrasanta - LU, 1972), Easypop (progetto romano nato nel 2014 sotto la spinta propulsiva del tarantino Roberto Mazzeo), Paolo Nicolai (Carrara, 1971) e Zino (Teramo, 1973).

Dunque, sette artisti contemporanei che utilizzano, saltuariamente o in maniera continua, il tema proveniente da un momento storico diverso dal nostro (antichità greca e romana; ma anche umanista e rinascimentale; e persino neo-classica) per raccontare altro del nostro contemporaneo mediante un ideale estetico che è stato "scelto" come veicolo di bellezza oggettiva a prescindere dal gusto.

Una bellezza che è, in tutto e per tutto, condivisa e inappuntabile, accogliente e rassicurante, giunta fino a noi spesso mutilata dall'azione del tempo e che la nostra società - come anche quelle del passato - considera invece ancora come la più alta e autorevole manifestazione del pensiero dell'uomo.

