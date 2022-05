Concerto di Charlie & the Cats, band folk rock dialettale

Venerdì 10 giugno alle 21:30

al Teatro Tenda di Casalromano (MN)

Charlie & the Cats

in concerto

Più che una reunion, è una “rinascita”, come amano definirla i CHARLIE & THE CATS: la band bresciana, rivelazione del folk rock dialettale degli anni ’90, formata dal bresciano Charlie Cinelli (voce e chitarra), dall’anglo-romano Alan Farrington (voce e basso) e dal veronese Cesare Valbusa (batteria), pubblica per la prima volta in digitale “Greatest Tits Deluxe”, 26 brani rimasterizzati, che nel 1993 contribuirono al grande successo del gruppo, con l’aggiunta di due inediti “Nutria” e “Pirlo.



I Charlie & the Cats nascono nel 1989 quando Cesare si trova a suonare per caso con il duo “Rockabaret” formato da Charlie e Alan. Nascono subito le prime idee di pezzi originali in dialetto, inglese e italiano, composti per lo più durante i soundcheck o le cene in compagnia di amici. Di lì a breve eccoli partecipare a San Scemo e altre occasioni importanti tipo in diverse occasioni, festival, rassegne e località in tutta Italia. Ospiti in tv della trasmissione “Segnali di fumo” di Paola Maugeri. Nel frattempo, ciascun componente suona anche come session man per altri artisti. Nel ‘98 il primo scioglimento per poi riprendere 16 anni dopo con rinnovata voglia di Catseggiare. All’attivo sei dischi: Live at Donne & Motori MC (1993); Greatest Tits (1993); Orzinuovi (1994); Vakaputanga (1995); Baciami L’Orso (1996); Des ani de Laiv (1998).





Posti a sedere e in piedi al coperto sotto il Teatro Tenda.

Biglietti:

Ingresso 10 €

Speciale Family: il minore di 12 anni accompagnato da un adulto entra gratuitamente

Pacchetto Speciale 2 concerti: “Il Re degli ignoranti” + “Charlie & the Cats” 15€ anziché 20€

Biglietti in vendita anche la sera del concerto presso la biglietteria

