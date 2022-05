L’ origine del violino - Orchestra Cremona Antiqua

La storia della liuteria cremonese inizia nel XVI secolo. Nella città, difesa lungo il perimetro da alte mura, nel lontano 1539, un Magister, un artigiano del tempo, affitta una casa con bottega. Andrea Amati (1505c.-1577), primo fra i liutai cremonesi, in quella casa vive e costruisce mirabili strumenti: violini, viole e violoncelli creati per la corte spagnola di Filippo II e per la corte di Carlo IX in Francia.

Uno di questi strumenti è protagonista di un'audizione speciale, unica. L'Orchestra Cremona Antiqua, diretta da Antonio Greco, cercherà di riscoprire le origini della musica violinistica, fra il Cinquecento, epoca in cui la musica vocale aveva ancora ruolo predominante, e gli albori dell'epoca barocca, quando i più grandi musicisti del tempo iniziarono a far uscire i violini dal proprio gruppo di appartenenza (il consort di viole da braccio) per farli suonare come solisti.