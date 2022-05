Presentazione del libro "Il Poliziotto e il Professore"

Giovedì 19 maggio alle ore 21.00 presso la Biblioteca Clara Gallini in Via Civerchi 9 a Crema nuovo appuntamento con "I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA".

Verrà presentato il libro "Il poliziotto e il professore" di Marcello Rebucci.

Lo scrittore dialogherà con l’autore Nicola Bergamaschi.

Il libro

Tre indagini del vice questore Rullo, poliziotto timido, inquieto, poco loquace e poco incline a sottostare a manovre di potere meno che trasparenti, ma assetato di giustizia. Il primo racconto si sviluppa in sole 48 ore, nel disperato tentativo di salvare una donna scomparsa. Il secondo episodio narra un caso di omicidi seriali: un’indagine impegnativa che vedrà Rullo sfiorare la morte, ma che si chiuderà in modo inaspettato. La terza storia si divide fra un omicidio casalingo e una trasferta ligure alla ricerca di una donna svanita nel nulla. L’amicizia che nasce tra il ‘poliziotto e il professore’ nel primo episodio accompagnerà gli altri due in una crescente fiducia e collaborazione. Storie di fantasia, ma personaggi vestiti di solida e concreta umanità.

L’autore

Marcello Rebucci (Milano, 1962) ha sempre vissuto a Crema. Ha svolto per trent’anni la professione di consulente informatico ed è alla sua prima prova letteraria.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti – mascherina obbligatoria.