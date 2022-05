Venerdì 20 maggio 2022, ore 21.00, in Sala Pietro da Cemmo al Museo Civico di Crema e del Cremasco

La CONFERENZA dal titolo Goal! Rete! Dritte dalle reti neuronali per fare goal" avrà come Relatore: Franca Tecchio

L’associazione Ipàzia propone al suo pubblico una serata incentrata sulle neuroscienze e dedicata alle reti neuronali.



La conferenza entrando nel merito delle reti neuronali, spiegherà come un principio triadico di feedback-sincronia-plasticità

Cercherò di trasmettervi come stiamo creando un Servizio che sostiene la fisiologia adattativa del nostro comportamento quando qualche motivo la distorce, con sistemi innovativi di allenamento del pensiero che utilizzano un linguaggio adeguato a quello delle reti neurali

governa le reti neuronali a scale multiple, generando l’organizzazione funzionale del nostro sistema corpo-cervello. Il principio funzionale dà origine al modo in cui i nodi delle reti neurali comunicano, dà forma al linguaggio che usano.

Citando direttamente la relatrice: “Cercherò di trasmettervi come stiamo creando un Servizio che sostiene la fisiologia adattativa del nostro comportamento quando qualche motivo la distorce, con sistemi innovativi di allenamento del pensiero che utilizzano un linguaggio adeguato a quello delle reti neurali.”



Franca Tecchio milanese di nascita, dove si laurea in Fisica, e romana d’adozione dove lavora come neuroscienziata, è Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC).

Molto ricca la sua attività di ricercatrice è autrice di oltre 140 paper, coordinatore scientifico di 32 progetti finanziati, Peer-Review per più di 30 riviste internazionali, esperto valutatore di 19 richieste di finanziamento europee (incluso il Consiglio Europeo della Ricerca), Editore Associato di Restorative Neurology and Neuroscience fino al 2018, e dal 2020 Editore Associato di Frontiers Physiology, Chairwoman in 10 e speaker in 54 congressi internazionali e in 14 riunioni per progetti europei, Direttore di vari tirocini internazionali e nazionali, PhD e Master universitari. Nel 2003, sulla base di un’indagine nella letteratura scientifica internazionale, il settimanale Repubblica Salute (del quotidiano La Repubblica) la include tra i 10 ricercatori più attivi nel campo della ricerca clinica in Neurologia.

È a capo del LET’s – Laboratory of Electrophysiology for Translational neuroScience – attivo al Gemelli di Roma, dopo 18 anni all’ospedale Fatebenefratelli. Con magneto ed elettroencefali e miografia (MEG, EEG, EMG) e tecniche non invasive di neuromodulazione che modificano l’attività elettrica neuronale, il gruppo di ricerca da lei guidato, sviluppa metodi di analisi della complessità cerebrale e interventi terapeutici. Particolare è lo studio della fatica cronica nei soggetti con Sclerosi Multipla (SM) per cui è stato sviluppato un intervento di neuromodulazione in grado di ridurre proprio questo sintomo, il più invalidante secondo i pazienti.Franca è anche una grande comunicatrice come mostra la sua partecipazione all’edizione 2016 del TEDxCNR con lo speech “Per curare il cervello parliamogli in frattale”.

Mascherina obbligatoria

Per informazioni: ipaziaassociazione@gmail.com - www.associazioneipazia.altervista.org

Facebook: https://www.facebook.com/IpaziaAssociazione