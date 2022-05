Visita gratuita al Bosco Didattico di Castelleone

Domenica 22 maggio, DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00, il Bosco Didattico di Castelleone è aperto, come d'abitudine per il mese, alle visite pomeridiane domenicali gratuite della struttura, da parte degli appassionati della natura o di semplici visitatori che vogliano assaporare le atmosfere del Bosco in Primavera e la sua vegetazione che, in questo periodo, si mostra in tutto il suo verde splendore.



Per garantire la sicurezza di tutti i visitatori, dovranno essere attuati, in caso di assembramento o di accesso ai locali al chiuso, i comportamenti consigliati come precauzione sanitaria ma, in particolare, gli ampi spazi aperti disponibili potranno garantire un adeguato distanziamento sociale.

Chi lo desidera, potrà anche usufruire dell’accompagnamento di personale provinciale presente sul posto o di naturalisti che si mettono volontariamente a disposizione per fornire informazioni che consentano di approfondire aspetti di maggior dettaglio.