“1991, il risveglio del rock”. Presentazione del libro di Paolo Bardelli

Domenica 22 maggio alle ore 17:00 presso la Libreria del Convegno si terrà la presentazione del libro di Paolo Bardelli

"1991. Il Risveglio del Rock – Britpop, triphop, crossover, grunge e altra musica eccitante"

uscito a maggio 2021 su Arcana Edizioni

Si confronteranno su quanto è accaduto in quell’anno così importante, l’autore Paolo Bardelli, reggiano, caporedattore della webzine Kalporz, e Dario Guardino, collaboratore di Guitar Club e del sito InEsergo.

Il 1991 si aprì – e in questo c’è una fosca comunanza con l’anno che stiamo vivendo - con una guerra, quella del Golfo, e nacque quindi una nuova generazione pacifista e individualista, oltre che post-ideologica, soprattutto amante del rock: un rock rinato, che aveva in Seattle la sua capitale. Nel momento in cui molti “vecchi” del rock esaurivano la loro ispirazione e spinta innovativa, si affacciava una nuova ondata di musicisti e ascoltatori sconvolti e cambiati dalla guerra, obbligati per la prima volta a fare i conti con la propria perdita dell’innocenza. Come in presenza di una congiunzione astrale, molti artisti proprio in quell'anno pubblicavano album che sarebbero divenuti seminali mentre altri iniziavano il loro percorso di musica indipendente all’interno del music business per porre le basi di quello che passerà alla storia come un intero decennio, gli anni Novanta, guidato dalle chitarre elettriche e in generale da una spiccata sensibilità rock.

Nell’incontro presso la libreria del Convegno si discuterà dunque di quel 1991 e di quella rivoluzione in musica.

Paolo Bardelli, reggiano, classe 1973, scrive di musica su www.kalporz.com e con questo libro è andato a ritroso a scavare nell’anno della sua maturità. Nel 2019 ha pubblicato, per Arcana, Piccola Guida agli Anni Dieci – 50 fatti, 50 album, 50 canzoni.