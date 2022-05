Inaugurazione del nuovo allestimento della sezione del Museo di Crema

Mercoledì 25 maggio alle ore 17 verrà inaugurato il nuovo allestimento della sezione del Museo di Crema dedicata alle macchine per scrivere realizzata grazie al sostegno economico e progettuale del Rotary club Crema.

L' allestimento completa il service 2021/2022, promosso dal Rotary Club Crema e dal suo presidente Antonio Agazzi che ha preso avvio con il rifacimento della segnaletica interna direzionale del complesso del Sant’ Agostino, realizzata grazie al supporto della ICAS, l’azienda di Umberto Cabini, socio del Rotary Club Crema.

La nuova realizzazione ha visto l’impegno generoso, in termini di ideazione e concretizzazione della nuova sezione, del Vice Presidente del Rotary Club Crema Architetto Luigi Aschedamini, che ha messo gratuitamente a disposizione le proprie competenze per progettare l’allestimento, partendo dal disegno delle teche espositive su misura, passando per la scelta dei colori, fino ad arrivare all’individuazione dei corpi illuminanti più adeguati a valorizzare l’intera esposizione.