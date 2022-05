PAF - Porte Aperte Festival - Musica, scrittura e fumetto

A Cremona il 10-11-12 giugno 2022 torna il

PAF - Porte Aperte Festival

giunto alla sua 7^ edizione

Il PAF è un festival “diffuso”, ideato dall’Associazione Culturale Porte Aperte, unitamente al Centro Fumetto Andrea Pazienza, al Comune di Cremona, che punta a valorizzare le energie della città e del territorio, per offrire un’occasione di incontro e confronto con altre esperienze provenienti dall’intero territorio nazionale.

Oltre 50 appuntamenti nell’arco di tre giorni, dislocati in 4 location principali della città (i cortili di Palazzo Affaitati, Palazzo Fodri e Palazzo Comunale per gli eventi diurni, il Bastione Medioevale di Porta Mosa per i concerti serali) e altri angoli del centro.

Musica, scrittura e fumetto vi aspettano!

Ogni appuntamento potrà essere seguito dal vivo, con ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, e - compatibilmente con le dimensioni degli spazi – anche in piedi. Tutti gli appuntamenti saranno oggetto di registrazione audio e di successiva pubblicazione sul sito del Festival, in formato podcast.

