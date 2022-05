Sabato 18 giugno ore 22.30



Cappella "Sergio Renzi", Istituto "Antonio Stradivari"

Cremona Monteverdi Festival

Barocco Elettronico - Vespro della Beata Vergine

Orchestra e Coro Monteverdi Festival - Cremona Antiqua

direzione e organo Antonio Greco

Ideazione, regia ed esecuzione Elena Rivoltini

Set design Matteo Petrucci

Multimedia design Michele Zanotti

Direzione tecnica e montaggio Simone Giannico



È possibile pensare a un nuovo rapporto tra il suono e lo spazio?

Come far dialogare musica antica e nuove tecnologie, repertorio tradizionale e sperimentazioni elettroniche?

La stessa energia innovativa che rivoluzionò lo spazio scenico tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento portando lo spettacolo musicale da una dimensione privata e cortigiana a una dimensione pubblica e teatrale guida, in senso contrario, la possibilità di portare oggi, nel 2022, lo spettacolo musicale anche al di fuori dell’edificio teatrale conquistando spazi scenici non convenzionali.

Di qui la scelta di creare un nuovo allestimento sonoro e spaziale per il Vespro della Beata Vergine all’interno dell’Istituto Stradivari che si trasformerà per l’occasione in un teatro di suoni, una cappella polifonica e un percorso sinestetico.

Biglietto € 15,00 posti limitati.

Prenotazioni alla biglietteria del Teatro lun/ven ore 10.00-18.00; sab/dom 10.00-13.00;

tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it e su vivaticket

replica ore 23.30



domenica 19 giugno - ore 22:30

replica ore 23.3