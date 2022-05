Domenica 19 giugno ore 20.00

Refettorio della Chiesa di S. Pietro al Po

Concerto

Master and Pupil: Ingegneri and Monteverdi

The Tallis Scholars

direzione Peter Phillips

musiche di C. Monteverdi, M.A.Ingegneri, G.P. da Palestrina, A. Lotti

Un graditissimo ritorno al Festival quello del complesso vocale di musica polifonica più famoso al mondo The Tallis Scholars con la direzione di Peter Phillips e un programma Master and Pupil: Ingegneri and Monteverdi, che metterà a confronto il maestro e l’allievo: Marc’Antonio Ingegneri e Claudio Monteverdi, nella splendida cornice del Refettorio della Chiesa di S. Pietro al Po, dove il grandioso affresco della “Moltiplicazione dei pani” di Bernardino Gatti, farà da sfondo alle meravigliose voci dell’ ensemble britannico.



Biglietti: posto unico non numerato

Intero: € 30,00

Ridotto: € 26,00

Studenti: € 12,00

Biglietteria del Teatro Ponchielli

