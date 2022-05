Dargen D'Amico, Post Nebbia, cmqmartina e altri

Road to TantaRobbaFestival 22

Day #2

Venerdì 8 luglio, ore 18.00

Colonie Padane

Regina del boom stage sarà

cmqmartina

Cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie, ha scoperto i Beatles e subito dopo Franchino: questi artisti l’hanno cambiata dentro. Con un sacco di singoli all’attivo, diverse playlist Spotify, 150mila followers e un nuovo album in arrivo sarà per la prima volta a Cremona sul palco del Road to Tanta Robba Festival.

Pazzesco! Questa sera con un solo biglietto potrai vedere Dargen D'Amico, Post Nebbia, Caffellatte, cmqmartina e Discopianobar!!!

Biglietto ingresso giornaliero per venerdì 8 luglio con accesso ad entrambi i palchi: 10€ + prevendita



Su Dice https://bit.ly/3Kqimop

Su Ticketone https://bit.ly/3KspCAk

Abbonamento COMPLETO early bird per i tre giorni del festival: 23€ + prevendita

Su Dice https://link.dice.fm/FIgkQ3rv4nb

Su TicketOne https://bit.ly/35V1sPU