Tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica

Giovedì 2 Giugno, Ore 21.00

CremArena

Concerto per la Festa della Repubblica

Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano

Direttore: Roberta Patrini

Tradizionale concerto a cura del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

PRIMA PARTE

Amparito roca

J. Texidor – arr. A. Winter

The Phantom of the Opera

A. Lloyd Webber – arr. J. de Meij

American graphity

arr. N. Iwai

West side story

L. Bernstein – arr. N. Iwai

SECONDA PARTE

The Brigadier

F. Cesarini

Cats

A. Lloyd Webber – arr. K. Morita

Jitterbug!

R. Buckley

The wizard of Oz

H. Arken and E. Y. Harburg – arr. J. Barnes

A tribute to Nino Rota

N. Rota – arr. L. Bocci