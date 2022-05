Sabato 25 giugno alle ore 21.00

Chiostro dei Gerolamini, Piadena Drizzona

Gran Concerto "Estate Sinfonica"

Master Orchestra - Direttore: Benoit Fromanger

Pianoforte: Paolo Rinaldi

Programma:

Concerto di Schumann per pianoforte e orchestra in la minore Op. 54

Beethoven: Quinta Sinfonia in do minore Op. 68





Il concerto fa parte degli eventi del Platina International Music Festival che, in questa terza edizione, presenta un cartellone suggestivo aperto anche a generi inusuali come il jazz e si fregia di nomi di alto livello.