SANGIOVANNI

CADERE VOLARE LIVE 2022



Cremona

Piazza del Comune

domenica 4 settembre ore 21.30

Sangiovanni arriva a Cremona con il tuor estivo CADERE VOLARE LIVE 2022, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugarmusic.

Questa sarà l’occasione per l’artista di presentare il nuovo progetto discografico uscito ad aprile.

CADERE VOLARE (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni - Malibu e Lady - sono nella top5 assoluta di creazioni dell'anno.

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, Sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.

Biglietti: posto unico in piedi € 30,44 + diritti di prevendita

I biglietti sono disponibili a questo link ticketone.it