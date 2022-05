Presso il Teatro San Domenico, per la rassegna Crema In Scena 2022, presenta lo spettacolo IL GATTO E LA GABBIANELLA.

Ispirato al romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda

Saggio dei corsi di Acrobatica Circense dell’ U.S. Acli di Crema con l’insegnante Anke Hein

Con la partecipazione degli allievi del corso “L’attore a teatro” condotto da Lorenzo Samanni

Con la partecipazione dei corsi hip hop elementari U.S. Acli di Crema tenuti dall’insegnante Chiara Manghisi



Interpreti: Allievi dei corsi di Acrobatica Circense, allievi del corso “L’attore a teatro”, allievi dei corsi hip hop elementari

Coreografia acrobatica circense e regia: Anke Hein

Coreografia hip hop: Chiara Manghisi

Regia interventi teatrali: Lorenzo Samanni



Il gatto Zorba ha dato tre promesse alla gabbiana morente atterrata sul suo balcone: di non mangiare il suo uovo, di proteggerlo finché sarebbe nato il piccolo, e di insegnare al piccolo l’arte del volo.

Promesse che manterrà a tutti costi col aiuto degli amici, con l’umore e soprattutto con il grande cuore di un gatto libero che non teme niente e nessuno, nemmeno di sentirsi ridicolo.

Immagini, sequenze e storie intorno ai temi della diversità e del amore incondizionato, tratte dal romanzo di Luis Sepulveda.

Biglietti: Posto unico 10,00 €