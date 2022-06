Samsara Tour al River Garden: scatenatevi con noi!

Sabato 4 giugno

il River Garden di Soncino

si trasforma in una scatenata spiaggia bollente con il

Samsara Tour!

I dj e gli artisti della scatenata spiaggia salentina che da tempo si è trasferita a Riccione facendo ballare tutta quanta la Riviera Adriatica (e non solo) vi trasporteranno in vacanza per una notte lunghissima.

Non mancate!!!!

riverhouseclub

Info e prenotazioni:

3384513917 - 3494625654