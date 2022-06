“RIVERBERI Jazz&Swing”

a Palazzo Guazzoni Zaccaria

(Corso Pietro Vacchelli, 60 - Cremona)

Roberto Cipelli Flatiron Trio

guest Davide Ghidoni

Roberto Cipelli - piano

Loris Leo Lari - contrabbasso

Davide Bussoleni - batteria

Davide Ghidoni - tromba

Apertura ore 21 - inizio concerto ore 21,30

Primo di quattro appuntamenti con la musica jazz&swing di grandi artisti e guest del panorama jazz nazionale e internazionale per i quattro martedì di giugno nel chiostro interno di Palazzo Guazzoni Zaccaria. L'elegante e "segreto" chiostro, allestito con 140 posti a sedere, metterà a disposizione anche un'area cocktail bar seguita dai volontari della Cooperativa Sociale Onlus Lo Scricciolo (il cui intero ricavato sarà devoluto per i progetti Hippotherapy e Pet therapy). Direzione artistica di Michele Rovescalli

Roberto Cipelli Flatiron Trio

Nato da circa 3 anni dall'unione di Roberto Cipelli, tra i più rinomati pianisti jazz italiano, e due talenti della nuova generazione: Loris Leo Lari al contrabbasso e Davide Bussoleni alla batteria. La formazione prende il nome dall'iconico Flatiron Building di New York ed ha un repertorio che spazia da brani originali composti dai tre musicisti, standard della tradizione jazzistica rivisitati e riarrangiati rispettando la tradizione, ma aperto alle varie contaminazioni che li contraddistingue. Molto attivo nel panorama jazzistico nazionale, ha partecipato a numerosi festival ed ha anche in cantiere un nuovo progetto discografico.

Davide Ghidoni

Talentuoso ed eclettico trombettista di Caorso con un curriculum di tutto rispetto. Tra le tante collaborazioni ha suonato con musicisti del calibro di Mina, Celentano, Elio e le storie tese e molti altri. Inoltre suona nella Paolo Belli Band.

________

Info e prevendite 037226779

Biglietti di € 20 (ridotto studenti 13 €)

www.incremona.it

Possibilità di acquisto anche la serata stessa prima dell’inizio del concerto direttamente a palazzo



in collaborazione con Confcommercio Cremona, InCremona, Fipe, Pro Cremona, CRART Cremona Arte e Turismo

Prossimi appuntamenti:

- 14 giugno: Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, Duo-Bagatelle

(in caso di maltempo 15.06.2022)

- 21 giugno: Davide Zilli & Jazzabbestia, Psicanaliswing

(in caso di maltempo 22.06.2022)

- 28 giugno: Sugarpie and the candymen

(in caso di maltempo 29.06.2022)