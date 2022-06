Martedì 21 giugno 2022, ore 20.45

Sala Pietro da Cemmo

(Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5, Crema)

Concerto per il Solstizio d’estate

QUINTETTO ANIMAL HOUSE

a cura di Associazione Argo Per Te Onlus

Ingresso con offerta libera

fino a esaurimento posti

Beatrice Caravaggio (voce)

Sylva Fortes (voce)

Daniele Sartori (Chitarra/Basso)

Giovanni Guerretti (Tastiera)

Simone Gagliardi (Batteria)

Concerto Solstizio d’Estate, una serata all’insegna della solidarietà Animalista.

Due voci straordinarie quelle di Beatrice Caravaggio e di Silva Fortes corredate da un curriculum artistico di alto profilo accompagnate da un terzetto di strumenti molto speciale, offriranno durante la serata una sequenza di brani tratti dal repertorio pop e non solo tra i più conosciuti a livello internazionale.

Le offerte che il pubblico devolvera’ ad Argo per te Onlus saranno di sostegno alle spese sostenute dall’Associazione, durante questi mesi di difficile ripresa, per la spedizione di medicinali bancali di cibo alle volontarie più attive sul territorio nazionale

Ci sarà come sempre Erbolario con i piccoli graditi omaggi e la lotteria con premi creati da Erika e Patrizia di Antica Merceria Crema.

Una serata che, con questa scelta musicale, sia d'auspico a sensibilizzare anche una fetta di pubblico giovane che potrebbe, perché no, essere di sostegno alla nobile causa di Argo per te Onlus.