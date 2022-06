FROM A SUITCASE. Dalla chitarra classica alla acustica

Giovedì 9 giugno

ore 18.30

Mercato Austroungarico

(via Verdelli, 19 - Crema)

FROM A SUITCASE

Visual Comedy Show

dalla Chitarra Classica

alla Chitarra Acustica



Giorgio Marchetti (chitarra)

Riccardo Filipponi (chitarra)

Piero Valbruzzi (flauto)

Ospite speciale

Enrico Mazza (Artista Mimo)

Un grosso cubo nero da cui spunta una bizzarra valigia e dalla valigia un eccentrico personaggio.

From a Suitcase è il one mime show di un mimo tanto elegante quanto strampalato, protagonista di un’insolita sequenza di sketch comici che accompagnano il pubblico in un mondo assurdo, in cui tutto può succedere.

Un universo ribaltato dove anche gli oggetti più comuni, come un rotolo di scotch o una busta delle lettere, cambiano natura e diventano gioco.

Comicità, leggerezza, poesia e tanto coinvolgimento!



INGRESSO LIBERO

per prenotazione tavolo 0373 259625

_______________________________________

Enrico Mazza

Enrico Mazza è attore, improvvisatore, mimo, acrobata, giocoliere, artista di strada, danzatore e clown.

Classe 1991, ama muoversi, ama smuovere, ama divertirsi e far divertire, ama giocare e proprio per gioco infatti si avvicina al mondo del teatro. Scatta la scintilla ed ecco che di quel gioco ne vorrà fare una professione. Salperà dal lago di Garda per approdare a Torino, dove nel 2015 si diploma a pieni voti presso la Performing Arts University di Philip Radice. Studia teatro, danza, circo, clown, commedia dell’arte e incontra maestri come Eugenio Allegri, Carlo Boso, Claudia Contin, Ferruccio Merisi, Elena Serra, Marigia Magipinto, Stefan Sing, Jef Jhonson, Paolo Nani, Familie Floz, Rita Pelusio, Giovanni Di Cicco, Maria Cristina Fontanelle, Fabio Mangolini e Balletto Civile.

Prende parte a numerosi progetti e spettacoli di prosa, di teatro fisico, teatro ragazzi, teatro di strada e danza.

Conta già al suo attivo oltre 200 repliche nel Centro-Nord Italia negli ultimi 2 anni grazie allo spettacolo di visual comedy

"From a suitcase" e agli spettacoli in inglese nelle scuole della compagnia Action Theatre in English.

Lavora e ha collaborato inoltre con compagnie italiane e internazionali, tra cui Antica Bottega d'Improvvisazione, Viandanze Teatro, Lilatà Teatro, Teatro dei Venti, Compagnia Marco Gobetti, Cia Hokà.

_________________________

Evento della rassegna INCROCI Summer 2022 del Teatro San Domenico di Crema