L'Accademia Concertante d'archi di Milano in concerto a San Girolamo

Mercoledì 22 giugno

ore 21,00

San Girolamo

(Via Sicardo Vescovo - Cremona)

L'Accademia

a Cremona

Gli archi dell'Accademia

con musiche di Antonio Vivaldi

e J.S. Bach

L’Accademia Concertante d'archi di Milano diretta dal M° Mauro Ivano Benaglia in concerto a San Girolamo

In programma musiche di Antonio Vivaldi (Concerti dall’Estro Armonico) e di J.S. Bach (Concerto in la minore e Doppio Concerto in re minore).

Con la partecipazione Straordinaria del M° Lorenzo Meraviglia.

Per i brani solistici gli artisti utilizzeranno il violino Antonio Stradivari del 1667 e il violino Omobono Stradivari del 1730.

Per informazioni

Accademia Concertante d'Archi di Milano

348 260 3553

accademiaconcertante@libero.it

Accademiaconcertante.com

Accademia Concertante d'archi di Milano

Per iniziativa di un gruppo di giovani studenti al Conservatorio di musica “G. Verdi “ di Milano nasce nel 1985 l’Accademia Concertante d’Archi di Milano che ha coinvolto nell’organico artistico della sua ultra decennale attività nomi oggi noti e di rilevanza internazionale. Per la grande flessibilità dimostrata questa orchestra è ricercata da Enti, Istituzioni ma anche da multinazionali e Società private che ne fanno, per la loro attività di comunicazione, elemento di prestigio portavoce di stile e qualità. Di particolare rilievo le attività organizzate presso il Castello del Seprio a Mozzate nuova sede dell’Accademia dove è custodita una preziosa Mostra Liutaria che raccoglie preziosa strumentazione musicale di varie epoche. Ha presentato alla 61esima Mostra del Cinema di Venezia la colonna sonora di un film restaurato ottenendo unanimi favorevoli consensi dalla critica. Per l’intensa attività programmata, per i risultati raggiunti, per la validità dei progetti ma soprattutto per la costante presenza sul territorio è riconosciuta come Ente di produzione musicale ed è patrocinata dal Senato della Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, di Como e Varese.

Lorenzo Meraviglia

Lorenzo Meraviglia è un giovane talento emergente che per le sue qualità artistiche e le sue doti di virtuoso del violino è stato identificato dall’Accademia Concertante d’Archi di Milano quale protagonista del progetto “Uno Stradivari per la Gente”, consentendo di valorizzare appieno la maestria costruttiva del più grande liutaio di tutti i tempi, vanto della nostra cultura nel mondo.Nato in una famiglia di musicisti, fin dall’età di 5 anni ha dimostrato estro artistico e sensibilità non comuni, doti che prospettavano un futuro di successo, tant’è che ha concluso la sua brillante carriera accademica a 18 anni, diplomandosi presso il conservatorio “G. Verdi” di Milano. Il maestro Lorenzo Meraviglia si è esibito in qualità di solista per MiTo Fringe Festival, Madesimo Music Festival (Sony Classical) e la Rassegna Nazionale dei Giovani Strumentisti ad Arco (European String Teachers Association). E’ stato scelto da Radio Classica per esibirsi in diretta durante una puntata dedicata ai giovani talenti musicali ed ha partecipato a importanti eventi culturali come le celebrazioni per il giorno della memoria Milano ricorda la Shoah e il concerto d’apertura della mostra Ascolta Chagall tenutosi a Palazzo Reale. Ha frequentato i corsi di alto perfezionamento musicale con Pavel Berman e Daniele Gay e le masterclass tenute da concertisti di fama internazionale quali Marco Fornaciari, Francesco Manara, Marco Rizzi. Dal marzo 2015 è componente stabile dell’Accademia Concertante d’Archi di M i l a n o ( A C A M ) . Unitamente al M° Mauro Ivano Benaglia, direttore d’orchestra nonché presidente e fondatore dell’ ACAM, ha dato vita allo “StraDuo”, formazione cameristica che ha già riscosso successi e consensi in importanti sale da concerto italiane e non: Milano, Torino (Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli), Dubai, (Madinat Theatre), Messina, Como e Cento li hanno accolti con molto entusiasmo. Il 2017 lo vedrà interprete nelle sale da concerto nazionali e internazionali più prestigiose in duo col grande pianista Andrea Carcano. Appassionato interprete del repertorio romantico, si dedica anche alla riscoperta di partiture dimenticate o inedite, che esegue in prima assoluta per il proprio pubblico. Suona il violino realizzato da Gio’ Giorgio Tanningard nel 1743 a lui affidato da una collezione privata americana, alternandolo ai preziosi violini della bottega di Antonio Stradivari provenienti da importanti collezioni internazionali. RUBEN GIULIANI Ruben Giuliani è diplomato con lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha ottenuto premi in molti concorsi e si è esibito come solista e in formazioni da camera in varie rassegne concertistiche e festival musicali. Dopo aver iniziato lo studio del violino con Virginia Ceri, ha frequentato varie masterclass con importanti musicisti tra cui Vadim Brodski, Pavel Berman, Lydia Dubrovskaya e Ilya Grubert. Attualmente frequenta il biennio di violino al Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida del maestro Gabriele Baffero. Inoltre frequenta i Corsi di Perfezionamento con il maestro Ilya Grubert presso la Fondazione “Santa Cecilia” di Portogruaro. L’apprezzamento dimostratogli dal M° Benaglia per le sue doti violinistiche gli ha permesso di presentarsi al pubblico come solista emergente concedendogli il privilegio di esibirsi nell’ambito del progetto Uno Stradivari per la Gente.