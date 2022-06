Sueño & Paola Folli live a Porta Mosa

Venerdì 17 giugno, ore 21

Parco di Porta Mosa

(Via Gaspare Pedone - Cremona)



Reviviendo

Astor Piazzolla

Sueño & Paola Folli live

nella prestigiosa cornice del parco

di Porta Mosa a Cremona

Un concerto dedicato al grande Astor Piazzolla con l’incantevole voce di Paola Folli, cantante italiana che vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale (Mina, Renato Zero, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gloria Gaynor, Fabio Concato, Elio e le Storie Tese, Articolo 31, ecc.).



Ad accompagnarla sarà il gruppo inedito Sueño composto da:

Andrea Coruzzi - Bandoneon

Matteo Chiriví - Chitarra

Nicole Brandini - Basso

Eoin Setti - Sax/Clarinetto

Alessandro Zezza - Pianoforte/Tastiere

Martino Mora - Batteria



Sueño è un progetto che reinterpreta diversi brani della tradizione musicale del grande compositore argentino, ricercando nuovi colori e sonorità.

Il concerto sara arricchito inoltre dalla preziosa collaborazione con le ballerine del PosainOpera Company, che danzeranno a ritmo di tango sulle note del grande Maestro.



Ingresso 15€

Info e prenotazioni

Teatro Danza di Cremona

0372 027044

info@teatrodanza.org

www.teatrodanza.org

Paola Folli

Ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti pop: Mina, Renato Zero, Vasco Rossi,Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Fiorello, 883, Gloria Gaynor, Adriano Celentano, Jovanotti, Spagna, Fabio Concato, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese e molti altri.

Contemporaneamente, Paola frequenta da sempre il mondo del jazz, partecipando a svariate formazioni al fianco di grandissimi musicisti come Jazz Class Orchestra, Riccardo Fioravanti, Giampiero Prina, Eric Marienthal, Michael Rosen, Bebo Ferra, Bruno De Filippi, Bob Bonissolo, Stefano Bagnoli, Fabrizio Bernasconi, Marco Ricci, Danilo Minotti, Danilo Riccardi, Daniele Comoglio.

Nel 1996 viene chiamata dagli Articolo 31 a realizzare con loro il brano “Domani”, che diventerà la colonna sonora di quell’estate.

Nell’estate seguente, Paola Folli fa parte del cast delle voci italiane del film Disney “Hercules”, nel ruolo di una della “muse narranti”, ricevendo insieme agli altri membri della produzione il premio assegnato dalla Disney stessa per il migliore doppiaggio realizzato a livello mondiale.

Nel novembre 1997 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Dimmi chi sei”, classificandosi al terzo posto e raggiungendo la top 20 delle rilevazioni di ascolto radiofonico.

Nel febbraio dell’anno seguente Paola Folli presenta alla 48° edizione del Festival di Sanremo il brano “Ascoltami”, che dà anche il titolo al suo album d’esordio.

Nel corso dell’estate dello stesso anno, Paola Folli apre i concerti dei Pooh nel “The best of Pooh Tour 1998”, esibendosi davanti ad oltre trecentomila persone in tutta Italia e presentando sia brani tratti dal suo album che cover.

Nell’autunno del 2000 Paola vince in Giappone un casting indetto dal M° Akira Senju per la realizzazione di una nuova versione per orchestra e voce dell“Ave Maria” di Gounod che, inserita nell’album “The most relaxing feel 2”, vende oltre 1.000.000 di copie sia in Giappone che in altri Paesi asiatici (Corea, Honk Kong, Thailandia).

Nell’ottobre seguente, in diretta RAI, ha l’onore di cantare in Piazza S.Pietro a Roma alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II.

Nei mesi successivi, realizza diversi concerti con il suo sestetto jazz presentando uno spettacolo che comprende sia standard del jazz che brani tratti da colonne sonore, oltre ad alcuni inediti, e sempre in quel periodo, Paola è anche la voce della Yamaha Band (con Faso, Christian Meyer, Graziano De Murtas e Lorenzo De Finti) e collabora con l’Orchestra Classica di Alessandria in qualità di cantante solista per uno spettacolo di colonne sonore da Films.

Nel 2002 Paola viene scelta come interprete femminile delle canzoni della colonna sonora del film d’animazione “Johan Padan alla scoperta delle Americhe” (duettando anche con Fiorello), basato sull’omonimo lavoro teatrale di Dario Fo e presentato al 59° Festival del Cinema di Venezia.

Dal 2003 al 2012 Paola Folli è la vocal coach di “Zelig”(nonché produttrice musicale per le edizioni dal 2004 al 2007) per Claudio Bisio, Michelle Hunziker e, successivamente, Vanessa Incontrada e Paola Cortellesi.

Nel corso degli anni svolge attività didattica, in qualità di insegnante di canto e vocal coach, a Milano presso il Centro Teatro Attivo, il Centro Professione Musica (CPM) , L’Accademia del suono (della quale è stata anche direttrice dei corsi di canto) e la Nam (Nuova Audio Musicmedia). Tiene, inoltre, numerosi seminari presso istituzioni sia pubbliche che private in tutta Italia.

Nel giugno 2004 vince un casting per interpretare due dei brani principali (Fata Madrina) contenuti nel Film “Shrek 2”. E’ anche interprete di alcune canzoni in altri film d’animazione come “Giuseppe il re dei sogni” (2000 – DreamWorks), “Le follie di Kronk” (2005 – Disney), “Red e Toby – Nemiciamici 2” (2006 – Disney), del remake del musical “Annie” (Disney), nonché la voce principale delle colonne sonore di tre episodi della serie “Winnie the Pooh”.

Nell’agosto 2006 si classifica al primo posto alla Master Class di Improvvisazione vocale jazz tenuta da Michele Hendricks a Spoleto, vincendo la borsa di studio messa in palio per l’edizione del 2007.

Dal 2008 (dopo aver già collaborato con loro in studio) Paola è stabilmente in tour con gli Elio e le Storie Tese.

Dal 2011 è vocal coach (e nei primi 4 anni anche producer) nel programma XFactor.

Nella primavera 2014 pubblica il singolo “Woodstock”, una rivisitazione contemporanea del celebre classico di Joni Mitchell, che anticipa l’uscita del nuovo Album. Nel novembre 2014 esce anche un Remix (by KeeJay Freak) della sua versione di Woodstock. Nella primavera del 2015 è vocal coach di “Italia’s Got Talent” in onda su Sky.

Nel 2016 esce “Figgatta de Blanc” (album di Elio e le storie tese) nel quale è anche cointerprete di diversi brani. Prosegue inoltre la sua collaborazione con la band per quanto riguarda l’attività “live” e, nel 2017, partecipa quindi al tour che durante il mese di marzo tocca tutte le maggiori capitali Europee.

Nel 2017 entra a far parte degli “Iguazu’Acoustic Trio”, progetto che si muove tra “sonorità afrocubane” con contaminazioni jazz fino ad arrangiamenti personali di cover che fanno omaggio a grandi personalità del “Latin-Jazz Internazionale”. In Febbraio 2021 è in uscita il loro Album dal titolo “Overlands”.

Negli ultimi anni ha tenuto decine di Masters in tutta Italia, sia di tecnica vocale che di vocal coaching in ambito pop, jazz e gospel.

Dal 2017 al 2019 è stata docente di canto pop/rock al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e dal 2018 è docente di canto pop/rock al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.