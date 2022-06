Audizione Speciale: violino Carlo Bergonzi Fitzroy-Kelly 17939c.

Carlo Bergonzi apprese i primi rudimenti dell' liutaria come garzone e quindi come addetto alle riparazioni nella bottega di Stradivari, in Piazza San Domenico. Fu successivamente allievo di Girolamo Amati e collaborò più tardi anche con Giuseppe Guarneri. Aprì la bottega come restauratore e non si dedicò subito alla creazione di strumenti nuovi. In seguito, fu in grado di produrre una liuteria d'eccellenza, basata proprio sui disegni di Stradivari e Guarneri.

I suoi strumenti evidenziano una grande bellezza di forme ed una notevole purezza di suono. (liuteriacremona.com)

Sabato 11 e domenica 12 giugno un'audizione speciale ci farà scoprire proprio questa voce pura: Lynn Chang, accompagnato da Lisa Wong al pianoforte, suonerà per noi il violino Carlo Bergonzi Fitzroy-Kelly 17939c.

Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

