CALICI D'ITALIA - Dai produttori agli appassionati - SECONDA GIORNATA

Sabato 11 e domenica 12 giugno

dalle 11.00 alle 20.00

Borgo di Grazzano Visconti - Pc

CALICI D’ITALIA

Dai produttori agli appassionati

- INGRESSO A PAGAMENTO -



Arte del Vino in collaborazione con Tipico Eventi approdano a Grazzano Visconti, proponendo l’imperdibile format “CALICI D’ITALIA”.

Calici d’Italia è un progetto ideato per avvicinare gli esperti e gli appassionati del mondo del vino ai produttori vinicoli.

Circa 40 produttori vinicoli provenienti da tutta Italia presenteranno i loro vini: agli stand saranno presenti loro stessi, persone quindi esperte, in grado di spiegare al meglio i propri prodotti.

All’interno della manifestazione sarà possibile scoprire, degustare e acquistare direttamente dai produttori oltre 300 etichette di vini differenti.

INGRESSO

• SABATO E DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 20.00

Ingresso OPEN WINE 15€

Incluso:

- Calice con taschina

- Degustazioni illimitate

Durante le due giornate di evento ci sarà una piccola selezione dei migliori street chef per gustare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra.

Vi ricordiamo che l’orario sarà il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 20.00.

Per informazioni

TIPICO EVENTI

tipicoeventi@gmail.com

Matteo 392 8582486

ARTE DEL VINO

info@artedelvino.it

Marco 347 6285341