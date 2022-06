Festa latinoamericana con le reggae dancehall vibes della RootsBalera

11 giugno dalle 19:30

2^ Fiesta de Verano 2022!



Eccoci arrivati alla seconda festa dell'associazione latino americana con le reggae dancehall vibes della Roots Balera direttamente da Bologna per un evento reggae, dancehall, dub e foundation!

Gli eventi targati Roots Balera intrecciano con successo una curata selezione musicale con le parti live, in freestyle e showcase, con momenti coinvolgenti in cui chiunque può scegliere di misurarsi con la proprie liriche e col proprio stile.



Il progetto musicale mette insieme Italia e Giamaica, il “Roots” (Reggae) e la cultura “Dancehall”, ritrovando il significato profondo e letterale di “Balera”. Negli anni il progetto è andato via via