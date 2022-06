“RIVERBERI Jazz&Swing”

a Palazzo Guazzoni Zaccaria

(Corso Pietro Vacchelli, 60 - Cremona)

Sugarpie and

the Candymen

Apertura ore 21

inizio concerto ore 21,30



- in caso di maltempo rinviato al 29/06 -

Ultimo di quattro appuntamenti con la musica jazz&swing di grandi artisti e guest del panorama jazz nazionale e internazionale per i quattro martedì di giugno nel chiostro interno di Palazzo Guazzoni Zaccaria. L'elegante e "segreto" chiostro, allestito con 140 posti a sedere, metterà a disposizione anche un'area cocktail bar seguita dai volontari della Cooperativa Sociale Onlus Lo Scricciolo (il cui intero ricavato sarà devoluto per i progetti Hippotherapy e Pet therapy). Direzione artistica di Michele Rovescalli

Sugarpie and the Candymen



Sugarpie & The Candymen nascono nel 2008, dall’incontro di cinque musicisti di Piacenza e Cremona che uniscono la loro comune passione per swing, gipsy jazz, blues, soul, pop e le armonie vocali, per dar vita ad una band: la sfida è sposare in modo originale tutti questi generi musicali.

Il quintetto è attualmente composto dalla cantante Miss “Sugarpie”, Lara Ferrari, e dai suoi Candymen: Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra, banjo e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria) e Alessandro Cassani (contrabbasso). Fino all'inizio del 2016, la vocalist è stata Georgia Ciavatta.

Da subito il gruppo diventa il loro impegno a tempo pieno e comincia un’attività live intensissima, con centinaia di concerti nei principali jazz club in Italia ed Europa.

In questo primo periodo vengono così elaborati e consolidati sia il particolare sound del gruppo, sia il repertorio: il loro caleidoscopio musicale vede affiancati i Led Zeppelin a Django Reinhardt, i Beatles a Bessie Smith, Van Halen a Benny Goodman, i Guns & Roses a Ray Charles, i Queen a Peggy Lee, e moltissimi altri, vincendo la sfida che il gruppo si era prefissata.

Dal 2010 la band continua la sua evoluzione e propone anche brani originali, in italiano e in inglese, nel proprio stile. Da allora cominciano le esibizioni sui prestigiosi palchi dei festivals musicali di tutta Europa, oltre ad un breve tour negli Stati Uniti.

Nell’estate 2011 il gruppo partecipa all’AsconaJazz Festival e vince il premio del pubblico; il gruppo si aggiudica l’opportunita’ di calcare lo stesso palco nell’edizione successiva.

Vengono pubblicati tre album, per Irma Records, il primo, Sugarpie and the Candymen, nel 2009, il secondo, Swing'n'Roll, nel 2011, e il terzo, Waiting for the one, nel 2014.

Alcuni di questi brani sono stati lanciati come singoli e promossi sulle radio nazionali più importanti in Italia (RadioRAI1 e RadioRAI2) ed in Svizzera (RSI 1, 2 e 3). Nel dicembre 2011 l'esibizione live in diretta a Caterpillar, storico programma radiofonico su RadioRai2.

Per arricchire ulteriormente il sound, negli anni il gruppo ha avuto l’opportunità di collaborare in tour e in studio con diversi brillanti musicisti italiani e americani, fra i quali: Michael Supnick, Dean Zucchero, Paolo Tomelleri, Rudy Migliardi, Gregory Agid, Davide Ghidoni, Gianni di Benedetto e Mattia Cigalini.

Nell'estate 2014 il gruppo conosce il Maestro Renzo Arbore, all'Ascona Jazz Festival.

Nasce cosi' una fruttuosa collaborazione artistica che porta Sugarpie & The Candymen sul palco del Concerto di Natale in Vaticano (Rai2, Dicembre 2014), del Cremona Jazz Festival (Aprile 2015), e alla trasmissione radiofonica Rock Files condotta da Ezio Guaitamacchi (LifeGate, Gennaio 2015).

​Nel luglio 2015 la band viene invitata a Umbria Jazz e si esibisce in ben 20 concerti sul palco dei Giardini Carducci di Perugia. Il 12 Luglio, nella stracolma piazza IV Novembre di Perugia, partecipa a una puntata speciale della trasmissione Webnotte (Luglio 2015) e ha l'occasione di condividere nuovamente il palco con Renzo Arbore e, a sorpresa, Stefano Bollani. Nella stessa estate è anche band residente al festival Piano&Jazz di Ischia (Agosto 2015) nell'inverno è a Umbria Jazz Winter (Orvieto, 30 Dicembre 2015 - 3 Gennaio 2016).

Nel 2015, in occasione dell’Esposizione Universale a Milano, il gruppo ha l’occasione di esibirsi per Nutella, Varvello Farine e per la citta’ di Piacenza.

In ottobre e novembre la band partecipa a due prestigiosi programmi radiofonici quali Webnotte, condotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo, e Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, per presentare in anteprima il quarto album Let it swing, omaggio ai Beatles in chiave progressive swing.

Il 6 novembre 2015 esce Let It Swing, dal quale viene estratto il primo singolo Come together (videoclip) in rotazione su diverse radio nazionali.

A ottobre 2017 esce Cotton Candy Club, il cui singolo Così splendida vede la realizzazione di un nuovo videoclip.

A dicembre 2017 esce Arbore Plus, triplo disco retrospettivo di Renzo Arbore edito da Sony Music, in cui Sugarpie and the Candymen lo accompagnano negli unici due inediti: Esattamente come tu (videoclip) e Mamma mi piace il ritmo.

Del 2019 è Sweet Classics, album interamente dedicato al Great American Songbook, registrato live in studio con Mauro Negri al sax e clarinetto.

